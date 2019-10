Pistola alla tempia di un dipendente, rapina una gelateria: arrestato

Pistola in pugno, puntandola alla tempia di un dipendente, aveva rapinato la gelateria Azzurra in via Messina Marine a Palermo. Oggi per lui sono scattate le manette. Giacinto Grimaldi, 42 anni di Palermo, residente allo Zen, è stato arrestato con l'accusa di essere il responsabile di una rapina, veloce e violenta, nella gelateria della periferia palermitana. La polizia è arrivata all'identificazione del responsabile di quest'atto criminale, grazie a un piccolo particolare inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza. Come ricostruito dagli agenti della squadra mobile di Palermo, la sera della rapina, poco prima che il fatto avvenisse, una vettura con a bordo una sola persona aveva percorso via Messina Marine fino a superare di pochi metri la gelateria. L'auto, poi, fece retromarcia, si accostò al locale e un uomo a volto scoperto scese dalla vettura con una borsa a tracolla. L'uomo, che poi si sarebbe rivelato Grimaldi, con calma, indossò uno scaldacollo ed estrasse una rivoltella dalla borsa, per poi fare ingresso in gelateria.

Una volta all’interno spintonò l’anziana titolare della gelateria e puntò dritto alla cassa, depredandola del suo contenuto con una mano e tenendo con l’altra la canna dell’arma puntata sulla testa di un dipendente, accorso in soccorso della proprietaria dell’esercizio. A Grimaldi, i "falchi" della squadra mobile sono giunti sviluppando gli elementi investigativi raccolti sulla scena dopo la consumazione del reato, tra cui anche una frazione alfanumerica della targa utilizzata dal malvivente, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio. Gli agenti, grazie alla loro esperienza e alla conoscenza degli ambienti criminali locali, sono riusciti a risalire all’utilizzatore della vettura. Nel corso delle indagini hanno anche recuperato all’interno della vettura uno scaldacollo uguale a quello utilizzato nella rapina da Grimaldi, aggiungendo così un ulteriore tassello al quadro probatorio costituito a suo carico. Oggi l'arresto dopo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo. Qualche tempo fa un episodio simile in un'altra gelateria. Ma stavolta il ladro aveva tentato la rapina con un lecca lecca.