Straniero tenta di rapinare una gelateria con un lecca lecca, arrestato

Ha cercato di rapinare una gelateria di piazza Vescovio, nel quartiere Trieste-Salario, armato di un lecca lecca. Il colpo non è andato a segno, ma per la dipendente dell’esercizio, costretta a fronteggiare il malintenzionato, la paura è stata tanta.

Come è possibile, si domanderà qualcuno, che un dolciume possa provocare tanto terrore? È presto detto: sull’estremità inferiore del bastoncino del lecca lecca, il rapinatore, aveva fissato un grosso ago. E non ci ha pensato due volte prima di rivolgere quell’arma rudimentale contro la malcapitata quando lei ha cercato di cacciarlo dal locale.

Il ladro, uno straniero di 32 anni, si era intrufolato nella gelateria approfittando dell’assenza dell’impiegata, momentaneamente occupata in laboratorio con la lavorazione delle creme. Quando si è accorta che qualcuno stava armeggiando con la cassa, si è subito messa ad urlare, nella speranza di riuscire a dissuadere il malintenzionato. È stato allora che quest’ultimo le ha puntato contro il "lecca lecca contundente", minacciandola anche verbalmente.

Per un attimo, guardandolo brandire con fare minaccioso un dolciume, la donna, non ha compreso la gravità della situazione. Salvo poi ricredersi ed indietreggiare quando ha notato quella pericolosa sporgenza acuminata. A quel punto, lo straniero ha avuto campo libero, ed ha ripreso a battere a caso i tasti del registratore di cassa, nella speranza di imbroccare la combinazione per aprirlo. Peccato che, a furia di pigiare tasti, l’unico effetto ottenuto è stato quello di bloccare il dispositivo. Così, impossibilitato a mettere a segno il colpo, si è allontanato in maniera precipitosa.

La fuga però è durata poco. Nonostante lo choc, infatti, l’impiegata ha avuto la prontezza di segnalare l’accaduto al NUE. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti dei commissariati Villa Glori e Vescovio che, grazie alla descrizione fornita dalla vittima al 112, hanno intercettato ed arrestato il fuggiasco. Lo straniero, che aveva già collezionato diversi precedenti, è stato accompagnato in carcere e dovrà rispondere del reato di tentata rapina.