Paolo Fox punzecchia Magalli: "Non solo ti massacro, ti oscuro"

Lo speciale oroscopo di Paolo Fox alla fine è andato in onda il 2 gennaio. Dopo le polemiche divampate in Rete per la decisione di cancellare l'appuntamento di inizio anno con l'oroscopo per dare spazio alla strage di Capodanno ad Istambul, la Rai ha deciso di mandarlo in onda il giorno successivo insieme a Mezzogiorno in famiglia al posto di I Fatti Vostri condotto da Giancarlo Magalli. Tutti contenti, insomma: telespettatori, viale Mazzini, l'atrologo e via dicendo.

Tornati alla normalità, però, durante la puntata di ieri di I Fatti Vostri su Rai2, diretta anche questa da Magalli e in cui l'astrologo ha uno spazio quotidiano per l'oroscopo, i due si sono scambiati alcune "frecciatine". È noto che appena un anno fa, era il 19 gennaio, i due ebbero un diverbio in diretta che tenne banco per alcuni giorni. Fox accusò Magalli di chiacchierare troppo durante l'oroscopo, togliendogli spazio. Il conduttore nelle puntate successive rinfacciò al collega alcuni titoli di giornale, in cui era scritto che l'astrologo avrebbe "massacrato" Magalli.

E così quando i due si sono seduti ieri al tavolo dell'astrologo, a causa di un sospiro di Magalli i due sono tornati a punzecchiarsi. "Che fa, già sospira", afferma Fox. "Le abbiamo lasciato il posto", ribatte Magalli riferendosi al giorno precedente. "Ormai la oscuro, non la massacro solamente", incalza l'astrologo facendo riferimento a quanto successo l'anno precedente. "Veramente c'era tutto Mezzogiorno in famiglia, la gara tra i Comuni - ribatte il conduttore - ma visto che non l'aveva fatto ci faceva piacere facesse il suo oroscopo..". "E certo - conclude ironico Fox - tanto non lo guarda nessuno". (guarda il video)