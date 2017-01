Attentato a Istanbul, salta l'oroscopo di Paolo Fox. Scoppia la polemica sulla Rai

Di solito non manca mai, e invece stavolta è saltato. Parliamo dell'oroscopo di Paolo Fox, che da anni il primo gennaio durante "Mezzogiorno in famiglia" legge il suo famoso oroscopo per il nuovo anno.

A far saltare l'oroscopo atteso da molti telespettatori è stata la decisione dio Rai2 di dedicare la mattinata a commentare i drammatici fatti di Istambul, dove ieri alcuni terroristi hanno seminato panico e morte in un locale dove si festeggiava il Capodanno. Nonostante l'importanza della notizia e l'orrore per le numerose vittime, i telespettatori non hanno gradito il cambio di programma, scatenando una vera e propria polemica sui social network.

"Capisco che l'attentato a Istanbul sia una cosa grave, ma con tutte le dirette tv, le edizioni speciali, i TG h24, le trasmissioni dedicate ecc. - scrive un telespettarore, come riporta FanPage - mai possibile che debbano sempre far saltare le trasmissioni di Rai 2". E non è l'unico: "Uno aspetta una vita per poter vedere mezzogiorno in famiglia - ribatte un altro - il primo di Gennaio e questo è il risultato!". Le polemiche, sicuramente esagerate, sono state scatenate anche dalla scelta di cancellare del tutto "Mezzogiorno in famiglia" e di non spostarlo di qualche ora. Alla fine dello speciale sull'attentato in Turchia, infatti, la Rai ha comunque mandato in onda una puntata registrata di Voyager, annullando del tutto l'oroscopo di Paolo Fox.