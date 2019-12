Governo con il M5s, la Cirinnà si immerge nel Maalox

L’idea di un’alleanza con il M5s per formare un nuovo esecutivo non era particolarmente gradita alla senatrice del Pd Monica Cirinnà. Un sentimento espresso pubblicamente il 5 febbraio del 2018 alla trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1

“Un governo coi Cinquestelle? Io piuttosto mi faccio il bagno nel Maalox, ci nuoto dentro” , aveva affermato decisa l’esponete dem. Ma perché tutto questo astio? Per la senatrice i pentastellati “sono un pericolo: sono incompetenti, presuntuosi, ed incapaci”.

Dichiarazioni pesanti forse rilasciate per la convinzione che l'attuale esecutivo giallorosso non si sarebbe mai realizzato. Ma la vita è strana e piena di sorprese. E così oggi la Cirinnà è tornata negli studi di Rai Radio1 con per parlare di attualità politica. In un clima scherzoso, all’esponente dem è stato fatto ascoltare l’audio con le frasi pronunciate nel suo intervento di quasi due anni fa. La senatrice, senza esitare, ha ribadito le critiche contro i pentastellati dicendosi disponibile a mantenere la promessa di immergersi in una vasca colma di Malox.

I conduttori fanno, però, presente che prendere una tinozza con il medicinale non è proprio un’azione facile. Ma era tutto un simpatico bluff. Mentre in studio si sorrideva, ecco palesarsi una piccola una piccola piscina gonfiabile ricolma di scatole di quel Maalox che la Cirinnà aveva evocato.

Sorpresa ma divertita, l’esponente dem si è alzata dal suo per fare un tentativo di “immersione” affermando che “neanche la cuccia del suo cane è piccola così”. E mentre risuonava una musichetta, la Cirinnà ha affermato: “Mi date la piscinetta? E io mi ci metto, anzi mi ci siedo, visto che sono alta 1.80....” . Il tutto mentre veniva sommersa da altre confezioni del medicinale.

“Come sta nel Malox?”, ha chiesto il conduttore. “Ci sto bene, con tutto questo Maalox ci sto bella comoda...”, ha ribattuto la senatrice che, così, ha tenuto fede alla parola data quasi due anni fa. Infine, alla domanda se oggi si fida più di Renzi o di Di Maio, la dem resta in silenzio e sospira.