Mozione contro l'aborto, la Boldrini attacca: "A Verona una vergogna"

Laura Boldrini ha espresso forte contrarietà nei confonti della mozione votata questa notte a Verona. Il dissenso dell'ex massima carica della Camera dei deputati è stato manifestato attraverso un post su Facebook.

Una riflessione breve, quella della Boldrini, ma sufficiente a far comprendere quale sia il pensiero dell'esponente politico in questione. Il provvedimento passato nel consiglio comunale veronese, attraverso 21 voti, tra cui quello del capogruppo in assise del Partito Democratico, lo stesso che ha dichiarato di aver votato secondo coscienza, dispone che il capoluogo veneto debba rappresentare una "città della vita". Sempre a Verona, del resto, si terrà il Congresso mondiale delle famiglie del 2019. Ma l'oggetto della mozione non è soltanto simbolico. Il testo prevede anche "l'inserimento nel prossimo assestamento di bilancio di un congruo finanziamento ad associazioni e progetti che operano nel territorio del Comune di Verona". A far discutere più di qualunque altro punto presente nell'ordine del giorno, però, è la presunta messa in discussione della legge 194.

Barbara Pollastrini del Partito Democratico, come si legge su Repubblica, ha da poco affermato che: "L'approvazione della mozione da parte del Consiglio comunale di Verona rappresenta un simbolico e concreto grave passo indietro rispetto a una legge seria e importante come la 194", Poi le critiche mosse nei confronti della Padovani, che è il consigliere del Pd che ha optato per votare in modo favorevole quindi, in qualche modo, in maniera critica rispetto all'aborto: "Io penso che dovrebbe chiedere scusa. Evidentemente non ha la consapevolezza del proprio ruolo di rappresentante del Partito Democratico".

La Boldrini, dal canto suo, ha parlato di "vergogna", chiedendo se si ha intenzione di "tornare sotto i ferri delle mammane" e difendendo la 194.