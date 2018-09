Ora Salvini smorza i toni: "Nessun golpe giudiziario"

"Non c'è nessun golpe giudiziario" . Il giorno dopo l'attacco ai magistrati di Palermo, che hanno deciso di indagarlo per aver impedito alla nave Diciotti di attraccare al porto di Catania e far sbarcare i migranti recuperati nel Mediterraneo (guarda il video), Matteo Salvini smorza i toni assicurando di aver rispetto per il lavoro di tutti" , anche quello dei magistrati (guarda il video). "Ci sono delle inchieste, spero che facciano bene e in fretta - ha tagliato corto il ministro dell'Interno a margine del workshop Ambrosetti di Cernobbio - non mi tolgono il sonno, vado avanti a lavorare per fare quello che gli italiani mi chiedono di fare" . Un compito, quest'ultimo, che intende portare avanti per i prossimi cinque anni "senza essere considerato un assassino, un delinquente o un sequestratore" .

Il cambio di registro di Salvini, decisamente più soft e conciliante, arriva dopo i violenti interventi del vicepremier grillino Luigi Di Maio e del Guardasigilli Alfonso Bonafede che, in men che non si dica, sono corsi a schierarsi con la magistratura invitando il leader leghista a "rispettare l'autonomia" delle toghe. Per Matteo si preannuncia un autunno decisamente caldo: le indagini della magistratura sul caso Diciotti e il recente pronunciamento del Riesame di Genova non hanno fatto altro che esacerbare i già difficili rapporto tra il Carroccio e la magistratura che, dopo l'exploit alle elezioni del 4 marzo e il recente boom nei sondaggi, ha affilato le armi fino ad arrivare a sequestrare tutti i conti di via Bellerio, anche le donazioni arrivate dai militanti. Tanto che ieri sera, dopo aver aperto in diretta su Facebook la busta che conteneva l'avviso di garanzia della procura di Palermo che lo sta indagando per il sequestro degli immigrati che si trovavano sulla Diciotti, Salvini ha attaccato a testa bassa: "Un organo dello Stato (la magistratura, ndr) ne indaga un altro (il ministro dell'Interno, ndr). Con la differenza che io sono stato eletto da voi cittadini, miei complici. Altri non sono eletti da nessuno e non rispondono a nessuno" .