Pensioni, ecco chi sono i beneficiari di "quota 100"

Il governo prepara la riforma del sistema previdenziale. Di fatto il punto fermo su cui si basa la strategia dell'esecutivo è la quota 100 con una uscita anticipata probabilmente a 62 anni. Di fatto sono già partiti i calcoli per capire quale platea potrebbe essere interessata al nuovo regime pensionistico e soprattutto quali potrebbero essere i costi. Secondo uno studio del Sole 24 Ore realizzato dalla società di simulazioni Tabula, per "chiudere" il capitolo Fornero servirebbero da subito 13 miliardi che a regime diventerebbero però circa 20. La platea che potrebbe godere del nuovo sistema previdenziale è di circa 600mila potenziali pensionati.

Un dato questo che riguarderebbe soltanto il primo anno di applicazione della nuova misura. Di fatto secondo i calcoli di Tabula la nuova misura potrebbe declinarsi su due fronti: il primo rigiuarda l'uscita anticipata a 62 anni di età, il secondo invece con 41,5 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Secondo l'Inps la quota delle uscite potrebbe essere 153.541, ma secondo i calcoli di Tabula nel primo anno questo fronte di potenziali pensionati potrebbe raddoppiare. Le regioni in cui maggiormente potrebbero andare in pensione diversi lavoratori usando quota 100 sono Molise, Basilicata, Umbria, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Trentino-Alto Adige. Circa la metà degli aventi diritto risiede al Nord e uno su cinque al centro Sud. In pole position per quota 100 ci sarebbero infine gli uomini con il 78 per cento delle pensioni di anzianità.