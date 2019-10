Renzi: "Emendamento contro quota 100 e vediamo chi vince"

" Quota 100? Faremo un emendamento e vedremo chi vincerà in Parlamento. Sugar tax e balzelli sulle partite Iva? Sono pronto a scommettere che saranno eliminati dal voto del Parlamento ". Ai microfoni del Tg2, Matteo Renzi promette battaglia contro il governo e in particolare dal Pd, appena ribattezzato da Maria Elena Boschi come il "partito delle tasse". Impegnato nella tre giorni della Leopolda, dove si è registrato un tale affollamento da far registrare code all'ingresso della stazione fiorentina fin dalle 6.30 di domenica mattina (" Avverto la responsabilità di questo momento ", il commento su Facebook di Renzi), sabato sera l'ex premier ha fatto il punto della situazione sulla manovra approvata in settimana "salvo intese". Ma è ancora scontro su temi chiave come lotta agli evasori, tetto al contante, tasse e soprattutto quota 100, la misura-bandiera della Lega che Renzi vorrebbe cancellare (ma c'è lo stop di Luigi Di Maio). " Faremo un emendamento e vedremo chi vincerà in Parlamento ", ha minacciato il leader di Italia Viva, precisando di non avere " niente contro i pensionati, ma non si può pensare di dar soldi solo ad alcuni ".

Già durante il duello tv con Matteo Salvini, Renzi aveva definito quota 100 "un'ingiustizia", bocciando lo stanziamento di " 20 miliardi di euro per anticipare di un anno la pensione a 100mila persone ". Ma nel mirino del leader di Italia Viva c'è dell'altro, in primis sugar tax (la tassa sulle bevande zuccherate suggerita dal ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti) e i "balzelli sulle partite Iva: sono pronto a scommettere - ha tagliato corto Renzi - che saranno eliminati dal voto del Parlamento ". Parole che testimoniano lo scontro in essere con il premier Conte e soprattutto con il Pd, ma sui rapporti con i dem Renzi glissa: " Non rispondo a polemiche sul Partito democratico, noi siamo una bella comunità di donne e di uomini che fa belle proposte per il futuro dell'Italia. Da noi zero polemiche ".