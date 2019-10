In onda il "duello dei Mattei": la sfida tv tra Renzi e Salvini

Stesso look (giacca blu, camicia bianca e cravatta) e solita verve. A dieci anni di distanza dal primo "duello politico", Matteo Salvini e Matteo Renzi si ritrovano nel salotto di Porta a Porta per un "duello" moderato da Bruno Vespa.

Si riparte dal confronto che i due già avevano avuto il 20 agosto scorso, al culmine della crisi di governo che ha portato alla nascita della maggioranza giallorossa e del Conte bis. A ritirare la questione è Renzi che cita - ancora "il colpo di sole del Papeete" e secondo cui il leghista "rosica ancora adesso". Ma per Salvini è il leader di Italia Viva a essersi "inventato un governo sotto un fungo". "I sondaggi danno ancora la Lega al 33 per cento, questo governo è nato per non far vincere la Lega", accusa l'ex viceministro. E difatti lo stesso ex premier ammette di aver compiuto "una operazione machiavelica": "Avevamo due alternative: accettare il diktat del Papeete o fare una operazione di palazzo, sì. Una operazione machiavellica. Ma se fossimo andati a votare adesso, ci sarebbe lo spread ai massimi livelli e il paese avrebbe pagato il conto".

Che non rinuncia a togliersi qualche proverbiale sassolino dalle scarpe nei confronti dei 5Stelle: "Era tutto un 'no' continuo", sbotta, "Io sempre detto agli italiani sto al governo per fare le cose. Ho provato fino all'ultimo quando hanno detto di no ala Tav, che sarebbe stato un danno incredibile... Sono contento di essere stato al governo per un anno ma negli ultimi tre mesi era un'agonia".