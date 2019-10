Scuola, salvato il decreto precari: "50mila docenti fissi in più"

Dopo l'approvazione "salvo intese" ottenuta dai gialloverdi, ora è stato trovato l'accordo bis sui precari della scuola. La nuova intesa è stata firmata nel pomeriggio: previsto un nuovo concorso straordinario per le medie superiori, che sarà però riservato a chi ha 3 anni di servizio prettamente nella scuola statale. In tal modo 24mila precari saranno portati in ruolo; chi risulterà idoneo (ma non vincitore) verrà abilitato. Proprio qui spunta la novità: gli "esclusi" saranno abilitati a giugno 2020 nelle graduatorie di seconda fascia ma solamente se avranno preso 7/10 alla prova scritta.

Le novità

L'intenzione del nuovo decreto è inoltre quello di favorire i precari ingolfati in una graduatoria: avranno la possibilità di scegliere volontariamente il luogo del loro posto di lavoro. Vincitori e idonei dei concorsi 2016 e 2018, qualora lo ritenessero opportuno, potranno spostarsi in un'altra provincia. Un ulteriore concorso sarà riservato per gli assistenti amministrativi (oggi mancano 3500 posti): avranno libero accesso se hanno tre anni di servizio ma sono sprovvisti di titolo.