Sea Watch verso la Libia. Salvini: "Sarà fermata con ogni mezzo"

La Sea Watch 3 sta navigando verso la Libia. Salpata sabato sera dal porto di Marsiglia per raggiungere l'area Search and rescue (Sar) e "tornare alla sua missione di soccorso nel Mediterraneo centrale" , l'imbarcazione della ong tedesca si prepara all'ennesimo scontro con Matteo Salvini. Che, però, non intende mollare di un millimetro nemmeno questa volta. "Non pensino di aiutare scafisti, imbarcare immigrati e dirigersi verso l'Italia - è l'avvertimento del ministro dell'Interno - verranno fermati, con ogni mezzo lecito consentito" .

È ormai questione di ore. La Sea Watch 3 è pronta a riprendere le operazioni di soccorso in mare dei migranti che rischiano la vita nel Mediterraneo cercando di raggiungere le coste europee. Non appena il tribunale all'Aja ha deciso che "il codice olandese che ha introdotto nuove norme di sicurezza a bordo delle navi non può essere attuato senza un periodo di transizione" , l'imbarcazione è tornata in mare. E così, dopo essere rimasta ancorata in porto per un mese intero, punta ancora a intralciare le attività di salvataggio operata nell'area Sar dalla Marina militare libica per poi portare i clandestini nei porti italiani. Già nelle scorse ore su Twitter l'equipaggio della ong tedesca ha subito puntato il dito contro i marinai di Tripoli. "L'equipaggio del nostro aereo da ricognizione Moonbird è stato testimone di un disperato tentativo: naufraghi che hanno cercato di fuggire da un'intercettazione e cattura da parte della cosiddetta guardia costiera libica scappando a nuoto" , si legge nel tweet che mostra i migranti che provano a fuggire a nuoto (guarda qui).