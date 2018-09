Olio extra-vergine di oliva vero salvavita per il cuore

Olio extra-vergine di oliva salvavita grazie al rilascio di una proteina che impedisce la formazione di trombi, proteggendoci dal rischio di infarti e ictus. ApoA-IV, questo il nome della proteina i cui livelli vengono aumentati grazie al consumo dell’olio di oliva, controlla le piastrine, cellule che evitano le emorragie, ma che, se mal funzionanti, possono portare alla formazioni di trombi, bloccando la circolazione sanguigna.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications,e spiega come i livelli di ApoA-IV riescano ad aumentare,dopo l’ingestione di cibi ricchi di grassi insaturi, contenuti proprio nell’olio extra-vergine. I ricercatori del St. Michael’s Hospital di Toronto, hanno studiato come la proteina sia in grado di controllare le piastrine, impedendo loro aggregazioni improvvise, pericolose per le nostre arterie.

La molecola, secondo gli esperti, si attaccherebbe a un recettore sulle piastrine, evitandone una possibile unione tra loro, che, se non necessaria, sarebbe nociva.

La trombosi infatti, consiste nella formazione di trombi all'interno dei vasi sanguigni, provocandone l'occlusione e ostacolando così la normale circolazione sanguigna. Ne esistono di due tipi, arteriosa o venosa. Le seconde sono maggiormente frequenti e interessano prevalentemente gli arti inferiori. I trombi possono anche essere in relazione con l'aterosclerosi.

La trombosi risulta essere la terza malattia cardiovascolare più frequente. Questa scoperta, secondo i ricercatori, potrà aiutare nella prevenzione di malattie cardiovascolari. Anche una corretta alimentazione può aiutare il nostro corpo a evitare eventuali rischi. Impariamo a controllare i nostri livelli di colesterolo, e cerchiamo di non assumere alimenti ricchi di grassi saturi.

Carne rossa, formaggi grassi e fritti sarebbero da limitare. Via libero a frutta, verdura, carne bianca, pesce, il tutto arricchito da 1-2 cucchiai di olio extra-vergine di oliva.