Alioscia Grossi, da "Chi ha incastrato Peter Pan" ad "Amici"

Alioscia Grossi è uno dei nuovi alunni della scuola di Amici di Maria De Filippi. Fisico scolpito e lunghi capelli raccolti in una coda disordinata, il ragazzo non è certo nuovo agli ambienti televisivi. Nonostante abbia poco più di 18 anni, il ragazzo è già stato protagonista di un programma televisivo Mediaset circa 10 anni fa quando, ad appena 9 anni, era uno dei bambini di Chi ha incastrato Peter Pan, il programma di Paolo Bonolis.

In questi anni il ragazzo è cambiato tantissimo, si è sviluppato e adesso mostra lineamenti da adulto anche se la voglia di esserci e di dimostrare qualcosa non sembra essere cambiata. Alioscia Grossi è entrato nel talent show come ballerino e il suo talento in questa disciplina non sembra poter essere messo in discussione dai professori, nemmeno da quelli più severi. Poco più di un anno fa, non ancora maggiorenne, ha partecipato a uno dei workshop internazionali più importanti del Paese, il World Dance Movement. Qui ha ottenuto numerose borse di studio per gli Stati Uniti da alcune delle più prestigiose scuole e compagnie. Dal BFA Commercial Dance Program alla Pace University School of Performing Art di New York ha ottenuto un premio di 60.000 dollari per uno stage di quattro anni presso l'istituto, da iniziare lo scorso gennaio. Ha poi vinto una borsa di studio per la Complexions Academy, sempre di New York, e una per partecipare agli stage del Broadway Dance Center di New York.

Con un curriculum come questo, in così giovane età, Alioscia Grossi è stato immediatamente scelto da Alessandra Celentano e da Veronica Peparini, che in lui ripongono molte speranze. Tuttavia, l'anno scorso il ragazzo fu scartato dalla commissione, che gli preferì un altro ballerino. Probabilmente un ulteriore anno di studio hanno fatto acquisire al giovanissimo ballerino toscano l'esperienza necessaria per affrontare un percorso così emotivamente e fisicamente difficile.