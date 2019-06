"All’esame di maturità? Ero senza mutandine". La rivelazione hot di Lory Del Santo

In molti conservano un ricordo dolce e amaro dell’esame di maturità. E in questi giorni in cui gli studenti stanno affrontando l’esame di fine anno, in molti ricordano le emozioni e le sensazioni che sono state vissute in quei momenti. Anche molti vip sono caduti nella morsa della nostalgia, tra questi c’è Lory Del Santo.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata intervista alla trasmissione "Un Giorno da Pecora" di Radio Uno e, incalzata da Geppi Cuccari e Giorgio Lauro, ha ricordato la sua maturità rivelando dettagli molto hot che, in un attimo, hanno fatto il giro del web. "Mi ricordo tutto alla perfezione. Entrai in classe ma non c’erano i banchi. Erano stati spostati. Trovai tutti i professori che mi guardavano in modo strano – afferma Lory Del Santo -. Allora uscii dall’aula e un docente mi seguì. Mi chiese se avessi bisogno di una mano".

Ma il racconto non è finito qui. I due conduttori chiedono qualche dettaglio in più e la Del Santo non si tira di certo indietro. "Il prof non ci stava provando con me. Era il commissario esterno. Non lo avevo mai visto fino a quel momento. Poi, chissà – continua -. Quel giorno ero proprio bellissima, lo devo ammettere. Avevo un paio di scarpe con un tacco vertiginoso, una tutina viola di lino molto leggera. E non indossavo né il reggiseno né le mutandine – rivela -. Non si vedeva niente, però. C’era un doppio strato di lino nelle parti intime".

E il voto finale? "Non ero una cima a scuola. Ma alla maturità ho preso il massimo dei voti. Sono stata la più brava della classe".