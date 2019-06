Lory Del Santo: "Gennaro ha cercato la ragazza che più attirava l'attenzione"

Lory Del Santo non è sicuramente una grande fan di Francesca De André. Intervistata su Novella 2000, la showgirl l’ha definita “egocentrica”. Forse le due donne hanno troppo in comune: una partecipazione al Grande Fratello, la prima in quello Vip e la seconda in quello Nip, e poi Gennaro Lillio.

Nella lunga lista di amori di Lory Del Santo appare, infatti, un giovanissimo Gennaro, all’epoca 22enne. I due hanno avuto una breve storia nel 2013, ma proficua. Gennaro Lillio da quel giorno non è stato mai lontano dal mondo dello spettacolo e ha intrapreso una brillante carriera di modello: da poco lo vediamo al posto del bellissimo David Gandy nell’iconico spot di Dolce e Gabbana Light Blue.

Come all’epoca seppe trovare i “collegamenti” giusti, anche nella casa del Grande Fratello, Gennaro Lillio non è stato da meno: “ Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista – ha commentato Lory Del Santo-. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione. Prima sembrava fosse attratto dalla modella Mila Suarez, poi si è spostato su Francesca De André, perché ha un temperamento più forte ”.

Lory Del Santo non esclude che i due alla fine si siano davvero innamorati, ma essendo stata anche lei una concorrente sa bene che “ molte delle relazioni, che abbiamo visto nascere durante i reality, sono frutto di tattiche nate per andare avanti nel gioco e non essere eliminati dal televoto ”.

Francesca De André non è per Lory Del Santo la donna adatta a Gennaro Lillio: “ È una persona dai mille contrasti. Mi sembra una donna molto presa da se stessa, tutto deve ruotare intorno a lei. Gennaro l’ha gratificata, suscitando il suo interesse, ma non so se dopo il Grande Fratello potrà durare. Staremo a vedere ”.