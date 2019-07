Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli: cattiverie ingiuste

La separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è una di quelle notizie che lasciano una lunga scia dietro sé. Un matrimonio di 10 anni, due figli, un ottimo rapporto con Aurora e Michelle Hunziker hanno creato nell'immaginario collettivo l'idea della famiglia perfetta. Dalle voci della presunta rottura, passando per il comunicato di conferma congiunto fino all'ulteriore gossip circa una presunta nuova relazione per la modella, questo è senz'altro uno degli argomenti caldi di questa estate. Marica Pellegrinelli è stata duramente criticata proprio a causa delle voci circolate su una sua nuova presunta liason con un ricchissimo imprenditore, che sarebbe la causa della separazione con il cantante romano.

Se la modella finora preferisce il silenzio e non rilascia dichiarazioni, nemmeno dopo le tantissime critiche (e insulti) che le sono piovute addosso, Eros Ramazzotti non ce l'ha fatta a restare in silenzio e ha preso le difese della sua ormai ex moglie. Il dispiacere dei fan del cantante è lecito ma non si devono travalicare i limiti del rispetto e, soprattutto, non bisogna mai dimenticare che Marica Pellegrinelli ha dato a Eros Ramazzotti la gioia di diventare padre per ben due volte. Le parole del cantante sembrano aver avuto effetto sui suoi tanti ammiratori, che pare abbiano allentato la presa sulla modella. Anche Aurora Ramazzotti, anche se non pubblicamente, si sarebbe espressa sulla situazione attuale prendendo le difese di Marica Pellegrinelli. Le due hanno stretto un fortissimo rapporto durante gli anni in cui lei e suo padre sono state insieme, diventando ottime amiche. Aurora avrebbe ritenuto inopportune le offese e le critiche alla ex moglie del padre, dimostrando quindi che tra le due ci sarebbe ancora un ottimo rapporto. Pare che la figlia di Ramazzotti e di Michelle Hunziker stia difendendo la seconda moglie di Eros a spada tratta, riconoscendole ottime doti da madre e non solo. Torneranno a farsi vedere nuovamente insieme sui social?