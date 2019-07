Eros Ramazzotti spegne le polemiche: "Marica non è un'arrampicatrice"

Sono giorni senz'altro complicati per Eros Ramazzotti, che la settimana scorsa ha annunciato il divorzio da Marica Pellegrinelli. Il comunicato stampa congiunto della coppia non ha fatto altro che confermare i rumors che circolavano già da qualche giorno su un loro possibile allontanamento. Non si fa ovviamente cenno ai motivi che hanno portato i due a dividere le loro strade dopo 10 anni d'amore. Tuttavia il gossip circolato negli ultimi giorni ha svelato chi potrebbe esserci adesso accanto alla modella.

Questo ha scatenato la rabbia di moltissimi fan di Eros Ramazzotti. In tanti hanno duramente attaccato Marica sui social con offese spesso irripetibili. L'accusa più frequente mossa alla ragazza è di essere una “ arrampicatrice sociale ” perché il nuovo presunto fidanzato, Charley Vezza, sarebbe un ricchissimo imprenditore. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati su questa voce. Eros Ramazzotti poche ore fa è però voluto intervenire in difesa della ormai ex moglie, nonché madre dei suoi due figli. Il cantante ha pubblicato un video su Instagram con cui cerca di calmare gli animi dei suoi tantissimi seguaci: “ Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci. ”