Claudia Gerini: "Ho flirtato con George Clooney"

Claudia Gerini è una vera rubacuori. Prima il matrimonio con Alessandro Enginoli, poi la lunga relazione con il leader dei Tiromancino, e poi la fugace storia d’amore con il modello Andrea Preti. Ora spunta anche un flirt con l’attore George Clooney.

La piccante indiscrezione è stata rivelata dalla stessa Claudia Gerini al programma “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo, di cui l’attrice è stata ospite. Prima che l’attore di Hollywood si legasse ad Amal, Claudia Gerini afferma che ha incontrato George più di tre anni e hanno trascorso insieme una serata molto piacevole. “ Ero nella hall dell’albero e insieme a me c’era anche Danny Devito ” racconta l’attrice, “ abbiamo conversato tutti i tre per molto tempo. Alla fine George mi ha chiesto il numero di telefono. Qualche giorno dopo mi ha chiamato e siamo usciti insieme, ovviamente c’erano anche altri amici. Abbiamo trascorso una serata piacevole, ma nulla di più ” conclude la Gerini. Sembra proprio che tra i due non è scattata la scintilla.