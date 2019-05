Diletta Leotta, i tifosi romanisti intonano un coro solo per lei

Diletta Leotta, probabilmente, ha stabilito un record. Potrebbe essere l'unica telecronista sportiva ad aver avuto una curva di tifosi che le dedicasse un intero coro. Questo, infatti, è quanto avvenuto al termine della partita di campionato di Serie A tra Sassuolo e Roma terminata sullo 0-0.

Diletta Leotta: il coro dei romanisti

La conduttrice, come ogni settimana, è l'inviata speciale che, a bordo campo, segue le principali partite del campionato di calcio italiano per Dazn. Nel corso della telecronaca della partita la Leotta si è più volte recata sotto il settore occupato dai tifosi ospiti, quelli giallo-rossi ovviamente. E questi le hanno dedicato diversi cori. Uno di questi è stato: “Diletta Leotta ee, oo, Diletta Leotta ee, oo!”.

L'inviata speciale ha filmato con il proprio cellulare ogni performance dei tifosi romanisti. Il video del coro dei tifosi giallo-rossi è stato pubblicato su Youtube, ma la Leotta lo ha incluso anche all'interno delle sue storie su Instagram. Per tutta risposta, e dimostrando di gradire le attenzioni dei tifosi romanisti, Diletta ha regalato a questi ultimi un sorriso smagliante.

Per quanto riguarda la partita di calcio, il pareggio tra Sassuolo e Roma non fa che allontanare la squadra allenata da Claudio Ranieri dalla zona Champions. Infatti, dopo la vittoria del Napoli contro l'Inter e l'altro pareggio tra Juventus e Atalanta, ora la Roma si ritrova al sesto posto in classifica alle spalle di Milan, quinto, e all'Inter terza a parimerito con i bergamaschi dell'Atalanta. Di conseguenza, per la Roma risulterà fondamentale l'ultima partita di campionato contro il Parma. Partita che coinciderà con l'addio di Daniele De Rossi ai colori giallorossi e con la relativa festa.

