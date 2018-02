La fidanzata di Corona: "Se abbiamo fatto l'amore quando è uscito dal carcere? È stato come la prima volta"

Dopo 16 mesi di carcere, Fabrizio Corona lo scorso 21 febbraio ha lasciato il carcere di San Vittore e per la sua fidanzata non può esserci gioia più grande che averlo di nuovo a casa.

Intervistata dal settimanale Chi, Silvia Provvedi ha espresso tutta la sua felicità. "Fabrizio, cioè il mio fidanzato, lo scorso 21 febbraio, ha lasciato il carcere di San Vittore dopo 16 mesi di galera - ha spiegato la cantante del duo Le Donatella -. Da dove ricomincia Fabrizio? Da alcune privazioni, da altre soddisfazioni. Niente interviste, niente social, niente 'mondanità', niente ristoranti. Per lui si sono spalancate le porte di un centro di recupero: la comunità Alba di Bacco. All’interno dell’istituto, dove trascorrerà parte della sua giornata, potrà dedicare tre ore alla sua attività professionale, cioè potrà lavorare. Invece due volte alla settimana farà visita allo Smi, l’istituto che cura chi soffre di dipendenza".

La fidanzata di Corona è un fiume in piena perché erano settimane che aspettava questo momento. E tra una domanda e l'altra, lancia anche una frecciatina a quanti si sono sempre definiti amici dell'ex re dei paparazzi, ma nel momento del bisogno sono spariti. "Questa volta, quando Fabrizio è stato scarcerato, eravamo io, mia sorella Giulia, i fotografi e un suo amico - continua -. E gli altri amici? Tutti primi al traguardo del suo cuore, ma soltanto a parole".

Ma lasciato da parte il rancore, Silvia ha solo belle parole per il suo compagno, ma soprattutto ha solo progetti per il loro futuro insieme: "Non chiedetevi se abbiamo fatto l’amore perché è stato come la prima volta. Le nozze? Per ora sistemiamo casa, magari la allarghiamo. La famiglia, vi starete chiedendo? Vedremo".