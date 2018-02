Fabrizio Corona esce dal carcere, i fan: "Sei un mito". Lui risponde: "Lo so"

Dopo un anno e quattro mesi di prigione Fabrizio Corona è stato scarcerato e andrà in comunità terapeutica a Limbiate, nel milanese, per sottoporsi a delle terapie per la disintossicazione psicologica dalla cocaina.

Il giudice di sorveglianza ha accolto l’istanza dei difensori e questo pomeriggio Corona ha lasciato il carcere di San Vittore. Ad accoglierlo a braccia aperte c'era la fidanzata Silvia Provvedi che per tutti questi mesi gli è sempre stata vicino. Il giudice ha così deciso che durante il giorno l'ex re dei paparazzi starà in comunità e alla sera rientrerà a casa, con divieto assoluto di uscita. L'ex re dei paparazzi, poi, non potrà usare i social e non potrà avere contatti con la stampa.

"Sono contento perchè esco, ma incazzato perchè ci sono voluti 16 mesi, quando bastavano 16 giorni. Sono un uomo diverso, con una maggiore consapevolezza e ho pagato 8 milioni di tasse", così Fabrizio Corona avrebbe commentato la sua scarcerazione stando a quanto riportato dal suo legale Ivano Chiesa.

Alla sua uscita dal carcere, Fabrizio Corona ha trovato decine di giornalisti e fotografi pronti a immortalare ogni istante della sua ritrovata libertà. Con la sigaretta in mano, ha subito abbracciato la sua compagna e insieme sono saliti sull'auto. E proprio mentre era in macchina qualcuno gli ha urlato: "Fabrizio, sei un mito". E senza farselo ripetere due volte, l'ex re dei paparazzi ha commentato: "Lo so".

