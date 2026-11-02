Identificate le due vittime italiane dell’incidente ferroviario di Toledo

Sono state identificate le due vittime di nazionalità italiana dell’incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia spagnola di Toledo.“C’erano cadaveri ammucchiati”. “Dite alla mia famiglia che sono vivo”. Le testimonianze strazianti dalla strage ferroviaria di Toledo
Incidente ferroviario di Toledo, identificate le vittime
Si tratta di Ana Martina Conte Grand, 32 anni, italo-argentina originaria di San Juan, che dal 2025 viveva in Andalusia, e di Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana nata a Caracas.
Ana Martina viaggiava su uno dei due treni coinvolti nello scontro insieme al fratello, rimasto ferito nell’incidente. Per entrambe le donne è arrivata la conferma ufficiale dell’identità, mentre proseguono gli accertamenti legati alla tragedia ferroviaria che ha provocato decine di vittime in Spagna.
Entrambe le vittime sono state identificate tramite impronte digitali e Dna. Le loro famiglie sono assistite dalle autorità spagnole - che avevano allestito un Centro di assistenza ai congiunti delle vittime e dei dispersi nella sciagura ferroviaria presso la Casa sacerdotale di Toledo - e dal consolato generale d’Italia a Madrid per conto dell’ambasciata d’Italia in Spagna e della Farnesina.
L’incidente ferroviario a Toledo
Il tragico incidente, nel quale sono morte 69 persone, è avvenuto il 28 ottobre: alle 8:53 un treno Ave della compagnia Renfe si è scontrato contro un convoglio della compagnia Iryo sulla linea dell’alta velocità Madrid-Siviglia.