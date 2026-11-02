Identificate le due vittime italiane dell’incidente ferroviario di Toledo

Sono state identificate le due vittime di nazionalità italiana dell’incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia spagnola di Toledo.

Incidente ferroviario di Toledo, identificate le vittime

Si tratta di Ana Martina Conte Grand, 32 anni, italo-argentina originaria di San Juan, che dal 2025 viveva in Andalusia, e di Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana nata a Caracas.

Ana Martina viaggiava su uno dei due treni coinvolti nello scontro insieme al fratello, rimasto ferito nell’incidente. Per entrambe le donne è arrivata la conferma ufficiale dell’identità, mentre proseguono gli accertamenti legati alla tragedia ferroviaria che ha provocato decine di vittime in Spagna.

Spagna, scontro tra treni vicino Toledo: decine di morti

Entrambe le vittime sono state identificate tramite impronte digitali e Dna. Le loro famiglie sono assistite dalle autorità spagnole - che avevano allestito un Centro di assistenza ai congiunti delle vittime e dei dispersi nella sciagura ferroviaria presso la Casa sacerdotale di Toledo - e dal consolato generale d’Italia a Madrid per conto dell’ambasciata d’Italia in Spagna e della Farnesina.

L’incidente ferroviario a Toledo

Il tragico incidente, nel quale sono morte 69 persone, è avvenuto il 28 ottobre: alle 8:53 un treno Ave della compagnia Renfe si è scontrato contro un convoglio della compagnia Iryo sulla linea dell’alta velocità Madrid-Siviglia.