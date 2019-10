La Cipriani finisce in ospedale: ricoverata con le allucinazioni

Francesca Cipriani alcuni giorni fa si è sentita male a causa di una intossicazione alimentare dovuta a un virus ed è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso, dati i dolori lancinanti che aveva all’addome e che le hanno fatto venire persino le allucinazioni. La showgirl 35enne sostiene, infatti, di aver visto San Pietro.

“ Ho avuto un virus molto forte, si era abbassata troppo la pressione. Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi ”, ha raccontato durante un'intervista rilasciata a Barbara D’Urso durante il talk "Pomeriggio Cinque".

“ Durante la nottata avrò perso tre chili, mi stavo prosciugando. Ho perso tutti i liquidi del corpo, ero disidratata. Non so se tutto sia stato causato da una intossicazione alimentare o da un virus nell'aria che avevo assorbito ”, ha spiegato l'ex naufraga de “L'Isola dei Famosi” che si è trovata completamente da sola in ospedale, senza poter avvertire i familiari di quanto le stava accadendo perché nell’ospedale dove era stata ricoverata d’urgenza non c’era rete disponibile né tanto meno un wifi a cui agganciarsi per telefonare.