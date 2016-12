George Michael, parla il fidanzato: "L'ho trovato morto nel letto"

La morte di George Michael ha sconvolto tutto il mondo, ma tra i tanti che piangono la sua scomparsa, chi sicuramente sta soffrendo più di tutti è il suo fidanzato Fadi Fawaz.

" È un Natale che non dimenticherò più: trovare il tuo partner morto pacificamente nel suo letto per prima cosa al mattino... Mi mancherai per sempre ". Con questo tweet il fidanzato di George Michael ha comunicato a tutto il mondo che è stato proprio lui a trovarlo morto il giorno di Natale. Il messaggio di Fadi è comparso nel primo pomeriggio di ieri, quando ormai la notizia della morte del cantante era su tutti i quotidiani del mondo.