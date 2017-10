Gf Vip, Carmen Di Pietro: "Indignata dal palpeggiamento di Predolin"

Carmen Di Pietro ha lasciato la casa del Gf Vip tra gli applausi del pubblico e degli inquilini della casa, ma una volta uscita dal reality si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

In primis ha risposto a tutti gli attacchi nascosti che ha ricevuto mentre era al Gf Vip e per nessuno dei concorrenti ha speso parole di lode. "Non vedevano l’ora di farmi fuori - ha spiegato ai microfoni di Fanpage -. Si è mai visto qualcuno essere nominato per una merendina? Hanno usato quella storia come una scusa, così come mi ha raccontato la stessa Simona Izzo. Forse erano invidiosi del fatto che fossi sempre allegra. Oggi non salvo nessuno, non dopo aver visto tutto quello che mi hanno detto alle spalle. Mi hanno dato della barbona e della falsa, ma i falsi sono loro!".

Intervistata da Fanpage, poi, ha commentato il gesto di Marco Predolin durante la prova dei calchi di gesso. Il gesto, nelle scorse settimane, aveva fatto indignare i telespettatori e ora Carmen Di Pietro dice la sua: "Durante una delle pubblicità nel corso dell’ultima puntata ho affrontato Predolin. Gli ho detto che non mi aspettavo da lui quel gesto, perché è un gentleman e perché è una persona intelligente. Queste cose non si fanno a nessuna donna, bisogna avere rispetto. Quando ho visto quelle immagini mi sono indignata, ma lui mi ha chiesto scusa e mi basta".