Isola, Alessia Marcuzzi dà il benvenuto a De Martino: "Ti sfiderò"

Ormai è ufficiale: Stefano De Martino è l'inviato in Honduras della nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Per questo motivo, il ballerino di Amici di Maria De Filippi lascia il programma per rivestire panni nuovi. Anche la stessa Maria De Filippi gli ha fatto un grosso in bocca al lupo durante l'ultima puntata del talent e quindi ora è veramente tutto pronto per la sua partenza.

Così Stefano De Martino ha voluto salutare come di dovere la sua seconda famiglia, i suoi colleghi, Maria e quel programma che tanto successo gli ha dato. Dopo il messaggio di arrivederci pubblicato da De Martino su Instagram, è arrivata anche la risposta, o meglio, il benvenuto della conduttrice.

Alessia Marcuzzi ha infatti scritto: "Caro Stefano De Martino, ora che sei con me all’Isola dei Famosi devi sapere una cosa di vitale importanza: io sono una ballerina bravisssssssima che non ha avuto modo di esprimersi al meglio....e il pensiero che tu sappia fare delle cose meglio di me mi distrugge! Sappi che io ti sfiderò, a suon di acrobazie e quant’altro...e alla fine uno dei due vincerà....Aspettati di tutto".