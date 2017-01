Isola dei Famosi, la frecciatina della Marcuzzi a Bettarini: "Stai espiando le tue colpe"

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma già dalle prime battute si prevede una stagione piuttosto scoppiettante.

Nonostante il maltempo abbia obbligato la produzione a rinviare la puntata di oggi a domani, la prima ora di messa in onda è stata a dir poco ricca di battutine e frecciatine. Ma vediamo bene cosa è successo. Come scriveva la produzione del reality qualche ora fa sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, il tempo in Honduras è pessimo, il vento soffia fortissimo e il mare è molto mosso. Per questo motivo i naufraghi solo bloccati a Cayo Paloma da un giorno ed è impossibile spostarli sull'altra isola.

Anche il collegamento con lo studio è parecchio disturbato, ma nonostante il maltempo, la dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi è iniziata. Una falsa partenza perché dopo la prima ora di messa in onda Alessia Marcuzzi ha annunciato che domani in Honduras ci sarà bel tempo e quindi la puntata è stata rimandata di 24 ore.

Ma prima di questa comunicazione, la padrona di casa ha voluto salutare la sua opinionista Vladimir Luxuria, i suoi naufraghi e non per ultimo Stefano Bettarini. E proprio nel salutare il suo inviato sull'Isola si è lasciata andare una battutina. Una volta aperto il collegamento con lui, infatti, Alessia Marcuzzi ha esclamato: " C'è pioggia, vento e onde molto alte. Forse le condizione meteo sono così avverse perché tu Stefano devi espiare le tue colpe. Però mo basta ". Il riferimento è chiaramente alle affermazioni poco carine che l'ex calciatore aveva fatto nei confronti delle donne qualche mese fa al Grande Fratello Vip, dichiarazioni che avevano turbato e non poco la conduttrice.

Bettarini, però, ha incassato il colpo e ha mostrato il suo sorriso migliore. Ma al pubblico a casa e in studio non è passata inosservata la scenetta "divertente". Forse la Marcuzzi ha ancora qualche sassolino dalla scarpa da togliersi. E ha iniziato già dalla prima puntata.