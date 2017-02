Isola dei Famosi, l'indiscrezione: "Bettarini ricoverato per un'infezione causata dalle zanzare"

La prima puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata con il botto, tra frecciatine, colpi di scena e prove, i naufraghi hanno mostrato di che pasta sono fatti, in queste ore, però, un'indiscrezione di Alberto Dandolo ha fatto allarmare i telespettatori.

Sulla sua rubrica Ah saperlo... del settimanale Oggi, Alberto Dandolo scrive: "Problemi per Stefano Bettarini mentre si trova in Honduras. L’inviato dell’Isola dei Famosi è stato costretto a un ricovero lampo per colpa di una infezione causata dalle punture dei mosquitoes. Al suo capezzale è accorsa la sorella Simona, che sarà la sua 'assistente' per tutta la durata del reality".

La notizia nel giro di qualche ora è rimbalzata su tutti i social e anche il sito Gossip e Tv parla di questo brutto incidente. " Per fortuna si è trattato di un rivocovero lampo e Stefano Bettarini ha subito ripreso le sue attività da inviato ", si legge sul portale di gossip.

Per il momento, la produzione dell'Isola dei Famosi non ha comunicato nulla di ufficiale e queste sembrano essere soltanto voci di corridoio. Se la notizia dovesse essere confermata, però, non ci dovremmo impressionare perchè già nelle edizioni pecedenti i mosquitoes si erano rivelati un vero e proprio problema per i naufraghi.