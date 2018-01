Izabel Goulart, compagna di Kevin Trapp del Psg: "Se perde, niente sesso"

Confessione piccante per Izabel Goulart, compagna del portiere del Paris Saint-Germain Kevin Trapp, pronta ad aprire il suo cuore a Matheus Mazzafera. Lo stilista e produttore di moda avrebbe ospitato la modella brasiliana per quattro chiacchere in completo relax, caricando l'intervista sul suo canale YouTube. La giovane avrebbe quindi rivelato come, in caso di sconfitta, il compagno sia solito declinare gli incontri di sesso poiché troppo depresso dal risultato. Nessun avvicinamento romantico tra le lenzuola, nessun momento hot: Kevin Trapp rimarrebbe del tutto indifferente a qualsiasi approccio, anche alla lingerie sexy.

Una rivelazione che ha sbalordito lo stesso Mazzafera: sembrerebbe impossibile resistere al fascino della bellissima e statuaria modella. Le foto sul suo profilo Instagram non lasciano dubbi: sexy e sensuale, la ragazza sprigiona fascino e sex appeal. Ma a ciò sarebbe immune il calciatore tedesco, del tutto restio a concedersi all'erotismo in caso di cocente sconfitta. Trapp, acquistato dal club francese nel 2015, nell'ultima stagione ha giocato solo cinque partite, osservando spesso i compagni dalla panchina. Per la fortuna dei tifosi, e anche per la gioia della fidanzata, le sconfitte sono state davvero poche. La giovane è sempre a fianco del portiere: una vita privata sicuramente ricca e felice, che in parte compensa l'uomo delle poche presenze tra i pali.