Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono lasciati

Al capolinea il matrimonio tra Jennifer Aniston e Justin Theroux. Ad annunciarlo la stessa ex coppia, con una nota congiunta alla stampa, riportata da Cnn.

Secondo quanto dichiarato, la coppia avrebbe preferito mantenere privata la questione. Tuttavia, per evitare speculazioni da parte della stampa scandalistica, i due attori hanno scelto di raccontare direttamente la loro verità ai media. La separazione tra Aniston e Theroux è giunta alla fine del 2017. Il loro matrimonio è durato quindi solo due anni - gli attori avevano celebrato le nozze nel 2015 - dopo essersi incontrati per la prima volta nel 2011 sul set di "Nudi e felici".

Nella nota - hanno proseguito i due artisti - Aniston e Theroux hanno spiegato di essere rimasti amici, poiché sentono un grande affetto reciproco, tuttavia hanno deciso di separare le loro strade amorose, nella speranza che il legame di stima reciproca prosegua nel tempo. L'ex coppia promette di mantenere rispetto, specificando come le speculazioni apparse sulla stampa negli ultimi mesi siano una fantasiosa invenzione.

Jennifer Aniston era al suo secondo matrimonio. L'attrice è infatti stata sposata con Brad Pitt. Poi l'attore incontrò Angelina Jolie e il resto è diventato storia. Aniston - che si è imposta al grande pubblico grazie alla serie "Friends" - è stata per molti anni considerata "la fidanzatina d'America", un po' sfortunata in amore dopo il divorzio da Pitt. Con Theroux, i fan erano convinti fosse giunto il lieto fine anche per la loro beniamina.