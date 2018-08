La moglie di Ben Affleck: “Divorzierò da lui quando sarà sobrio”

Sono trascorsi ben tre anni dal momento in cui Jennifer Garner, indimenticata per il suo ruolo in "Alias", ha deciso di chiudere la sua relazione con il marito Ben Affleck, dopo dieci anni di amore incondizionato. I due però non hanno ancora firmato le carte per il divorzio nonostante le loro vite hanno preso strade diverse.

Jennifer Garner si è divisa tra famiglia e lavoro bilanciato il suo essere madre e attrice, infatti il prossimo 14 ottobre sarà la protagonista di una nuova serie tv dal titolo “Camping”, mentre Ben Affleck ha trovato un nuovo percorso creativo nel mondo dei super-eroi DC. La storia tra Jennifer e Ben non è mai stata sotto le luci della ribalta, i due sono sempre stati riservati, godendosi gli attimi che hanno condiviso con i loro tre figli. Un tradimento da parte di Ben Affleck è stata però la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma in una recente intervista che Jennifer Garner ha rilasciato ad Us Weekly, fa pensare che il tradimento non è stata l’unica causa che ha spinto l’attrice a chiudere la sua relazione.

È all’ordine del giorno il rapporto di amore e odio che Ben Affleck ha con l’alcol che solo recentemente ha deciso di combattere. “ Aspetterò tutto il tempo necessario per permettere a Ben di affrontare la sua dipendenza ” racconta l’attrice, “sono convinta che ancora oggi non ha affrontato tutti i suoi problemi con l’alcol. Sono preoccupata di lasciare i miei figli alle cure del mio ex ” continua durante l’intervista, “u fficializzeremo il divorzio solo quando Ben sarà sobrio al 100% ” conclude.

Nonostante tutto sia Jennifer che Ben hanno mantenuto un rapporto civile per salvaguardare ciò che rimane della loro famiglia. Affleck attualmente convive con Lindasy Shookus, una delle donne con cui ha tradito Jennifer Garner durante il matrimonio.