Kate e William presto in Pakistan

Kate Middleton e il Principe William pronti a partire alla volta del Pakistan.

Il tempo che Meghan Markle e il Principe Harry siano tornati dal loro tour in Africa e i duchi di Cambridge dovranno partire anche loro per un impegno istituzionale molto importante. Il 14 ottobre, come riporta l’Express, sono infatti attesi in Pakistan, dove dovranno partecipare a una visita ufficiale per conto del Commonwealth - che lega il Paese ospite appunto al Regno Unito.

William e Kate staranno in Pakistan solo quattro giorni, ma non solo il loro viaggio è ritenuto molto importante per i rapporti tra le due nazioni, tanto che il Paese ospite ha accolto con gioia e grande attesa la notizia. I Cambridge sono i primi membri della Royal Family a recarsi in Pakistan dal 2006.

Mohammad Nafees Zakaria, Alto Commissario per il Pakistan nel Regno Unito, ha affermato che il viaggio rafforzerà i legami storici tra Inghilterra e Pakistan, aggiungendo che questa visita è il “ riflesso dell’importanza che lega il Regno Unito alle sue relazioni con il Pakistan ”. “ I due Paesi - ha detto - godono di legami storici che entrambe le parti desiderano rafforzare ulteriormente ”.

Non si conoscono ancora i dettagli del viaggio, che Kensington Palace diffonderà a tempo debito. È un fatto però che questa visita giunge in un momento di forti tensioni nel Paese, dato che l’India ha recentemente revocato lo status speciale del Kashmir, un territorio conteso tra Pakistan e India. Naturalmente, sarà molto alta l’attenzione per la sicurezza dei membri della Royal Family e la situazione sarà monitorata costantemente.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?