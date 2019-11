Kylie Jenner abbracciata a un uomo misterioso

Ancora misteri e gossip intorno alla vita sentimentale di Kylie Jenner, ultimamente al centro dell'attenzione mediatica per la rottura con l'ex fidanzato Travis Scott, con cui sta gestendo a distanza l'educazione della figlia Stormi, nonostante la fine della relazione. Le ultime uscite della giovane di casa Jenner-Kardashian non sono di certo passate inosservate, tanto da associarla più volte alla figura di Drake, non solo come amica di lunga data ma come possibile nuova storia d'amore. Dopo aver partecipato alla festa di compleanno del rapper, le voci sulla loro presunta unione hanno fatto il giro del mondo: non sono bastate le smentite dello staff a interrompre i sogni a occhi aperti dei loro fan.

Kylie Jenner looks glamorous with edgy updo and leather jacket as she shares a hug with male friend on night out https://t.co/6nlGXE4tIk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 26 novembre 2019

Recentemente, però, la giovanissima è stata immortala abbracciata a una misteriosa figura maschile, mente usciva da un locale a West Hollywood alle due di notte. Attorniata da un gruppo nutrito di amici, Jenner ha temporeggiato fuori dal club chiacchierando amabilmente con i presenti, abbracciandoli e stringendoli con affetto. Non è sfuggita la presenza di un giovane a cui Kylie sembra aver concesso maggiori attenzioni, tra una risata e una stretta, per poi salutare tutti e far ritorno a casa dalla piccola Stormi. La giovane è apparsa super fashion e sexy in total black look, con tanto di giubbotto di pelle e coda alta. La stessa mattina era stata immortalata mentre usciva dallo studio del dermatologo, sfoggiando un outfit più comodo e casual e coprendosi il viso con il telefonino.

E mentre la sua linea natalizia di cosmetici ha già fatto il sold out, non si fermano le voci di un sentimento con Drake: secondo gli insiders, da sempre i due proverebbero qualcosa l'uno per l'altra, senza mai confessarsi apertamente ma lasciando tutto su un piano più amichevole. Una necessità condivisa per non perdere ciò che di bello li lega e li sostiene reciprocamente.

