Kylie Jenner e Drake, è nata una nuova coppia?

Kylie Jenner e Drake sono una coppia? Sono queste le voci che circolano da un mese, da quando la bella Kylie ha chiuso con l'ex compagno Travis Scott, nonostante un blando riavvicinamento poco prima di Halloween. Secondo le indiscrezioni e i vari avvistamenti, Drake e la giovane di casa Kardashian-Jenner sarebbero stati intercettati spesso insieme, presenti agli stessi eventi e molto in sintonia. Non ultima la partecipazione di Kylie alla sfarzosa festa di compleanno del rapper, per i suoi 33 anni: una vicinanza che non è passata inosservata, visto che i due pare abbiano trascorso insieme buona parte della serata. A facilitare la sintonia è l'amicizia che da molti anni lega Drake a tutta la famiglia, una frequentazione quindi non così anomala per i due giovani.

Kylie Jenner 'romantically hanging out' with Drake one month after Travis splithttps://t.co/UGozf7uB9H pic.twitter.com/8Q8Xvg66k2 — Daily Star (@Daily_Star) 7 novembre 2019

Riguardo al presunto gossip, le opinioni sembrano discordanti: molti confermano l'inizio di una bellissima storia d'amore e di un avvicinamento più romantico che amichevole. Ma gli amici più cari e gli insider della famiglia Kardashian negano categoricamente il fatto, ribadendo unicamente la presenza di una grande e duratura amicizia. Eppure Kylie e Drake sembrerebbero in ottima sintonia, i due avrebbero condiviso del tempo di qualità non solo durante il party di compleanno del rapper ma anche durante la festa di Halloween, organizzata sempre dallo stesso Drake, prolungando le chiacchiere e la vicinanza fino a tarda notte.

Dopo aver archiviato l'amore tormentato verso Rihanna, Drake sembrerebbe libero da ogni vincolo sentimentale: una condizione simile a quella che sta vivendo Kylie ormai, separatasi dal compagno e padre di sua figlia Stormi. Nonostante con Travis l'amicizia e l'affetto siano ancora forti, i due confermano la separazione ma anche l'intenzione di lavorare insieme per il bene della figlia. L'ingresso in campo di Drake farebbe cadere tutte le voci riguardanti un presunto riavvicinamento della giovane all'ex compagno Tyga, gossip che aveva già smentito la stessa Kylie. Per il momento non esistono immagini della nuova coppia ma solo voci di corridoio, alimentate da persone presenti durante le due feste, voci che darebbero per certa la nuova unione e il nuovo amore tra due giovani molto amati dalla rete. Per il momento né Kylie e neppure Drake avrebbero sconfessato il gossip, alimentando così la curiosità dei fan che potrebbero adorare questa nuova presunta coppia e questo nuovo amore.

