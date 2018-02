Lady Gaga sta male e annulla 10 concerti

Addio a 10 tappe del suo concerto europeo. Lady Gaga non sta bene: " Forti dolori " che purtroppo segnano irrimediabilmente " la sua capacità di esibirsi dal vivo ". A confermare l'annullamento della date è la cantante stessa dal suo profilo Twitter.

Il comunicato

" Devastata ":così si definisce la 31enne Stefani Germanotta, più nota al pubblico con lo pseudonimo di Lady Gaga. La star da tempo soffre di fibromialgia, una sindrome reumatica che provoca dolori muscolari. La cantante ammette la necessità di mettere al primo posto la sua salute e quindi ha scelto di cancellare la data di domani a Londra e poi a Manchester.