Lite tra Fedez e Rovazzi: Chiara Ferragni come Yoko Ono?

Chiara Ferragni come Yoko Ono? È l'ipotesi lanciata dal settimanale Spy in relazione ai rapporti interrotti tra Fedez e due suoi colleghi, con i quali si era instaurato anche un rapporto di amicizia, oltre che di collaborazione.

I colleghi in questione sono Fabio Rovazzi e J-Ax. Da qualche mese, tra Fedez e Rovazzi ci sarebbe stata maretta, tanto che quest'ultimo non ha partecipato neppure al matrimonio tra il rapper e la fashion blogger. Tuttavia Rovazzi ha parlato delle nozze tra i due, dicendo: " L'importante è che siano felici ". Tra Fedez e J-Ax, invece, non c'è nulla di confermato, a parte una collaborazione - che in fondo era pensata per essere a tempo - al capolinea per esaurimento della progettualità comune. Ma, stando alle indiscrezioni, la questione potrebbe essere differente.

" Voci sempre più insistenti mi confermano che Fedez ha litigato con J-Ax e Fabio Rovazzi per colpa della Ferragni - si legge su Spy - che lo ha allontanato dai suoi amici musicisti. Se questa voce fosse vera lei sarebbe la nuova Yoko Ono italiana ". Il riferimento è all'artista asiatica che alla fine degli anni '60 fu accusata per lo scioglimento dei Beatles, in particolare per le divergenze artistiche sorte tra Paul McCartney e John Lennon. Con quest'ultimo Yoko Ono ha avuto una lunga relazione, fino alla morte del musicista.

In realtà, le divergenze tra Lennon e McCartney non erano una novità già prima dell'avvento di Ono - che, secondo la critica moderna, non ha nulla a che vedere con la fine del Beatles - tuttavia nell'immaginario collettivo l'artista concettuale è rimasta quasi una figura proverbiale, pronta con il suo avvento avrebbe distrutto un fortunato progetto musicale. Quello che ci si chiede ora però è: i diretti interessati commenteranno il paragone via social network?