Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente una coppia

Dopo l'esperienza del Gf Vip, tutto il pubblico ha sperato che Luca Onestini e Ivana Mrazova potessero approfondire la loro "amicizia".

I due, infatti, dopo il reality si sono mostrati in più occasioni insieme, ma sempre accompagnati da amici. Poi sono arrivate le feste di Natale e Ivana Mrazova è volata in Repubblica Ceca dalla sua famiglia. Ora, è tornata e i due non hanno perso occasione di stare insieme.

Dopo una cena a casa di Luca Onestini, sempre con amici, però, per quanto riguarda la coppia c'è una novità. Ieri sera, infatti, Luca e Ivana sono stati pizzicati da alcuni fan a Milano mentre camminavano mano nella mano. Le foto sono state pubblicate su GossipTv e su IsaeChia. Stando a quanto scrive GossipTv, "la coppia, ormai ufficiale, stava posando per un fotografo mentre camminavano mano nella mano".

Insomma, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati? Pare proprio di sì...