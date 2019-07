Marica Pellegrinelli ha lasciato la casa di Eros Ramazzotti?

Da qualche giorno circolano voci non confermate sulla presunta separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. È di poche ore fa la notizia rilanciata dal sempre informato sito Dagospia che però accredita il gossip. In molti speravano che quella tra i due fosse solamente una crisi passeggera ma pare che così non sia e che la Pellegrinelli e Ramazzotti siano arrivati a un bivio per la loro relazione.

Il cantante e la modella stanno insieme da 10 anni e dalla loro unione sono nate due bambine. Tra i due non c'è mai stata nessuna crisi o, per lo meno, gli organi di informazione non ne sono mai venuti a conoscenza. La differenza d'età non è mai stata un problema nella coppia, anzi, Marica Pellegrinelli è riuscita a stringere un ottimo rapporto con la prima figlia di Eros Ramazzotti, oggi poco più che ventenne. Negli ultimi tempi sembra che qualcosa sia andato storto nella coppia e i due hanno deciso di prendere strade diverse. Stando a quanto riporta Dagospia, infatti, la moglie di Eros Ramazzotti avrebbe già lasciato la casa coniugale e vivrebbe in un'altra abitazione. Ancora non è stata resa pubblica la loro decisione ma è plausibile che nei prossimi giorni i due daranno comunicazione ufficiale. Se così fosse, è lecito pensare che a breve verranno comunicati anche i motivi che li hanno spinti a tale decisione, sicuramente sofferta e a lungo ponderata. La speranza dei tantissimi fan del cantante romano è che quella con Marica Pellegrinelli sia davvero una situazione momentanea, un allontanamento fisiologico come accade a tantissime coppie non famose. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli devono tutelare le loro figlie, ancora piccole, ed è probabilmente questo il motivo per il quale ancora non sono state rilasciate dichiarazioni dalla coppia.