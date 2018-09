Meryl Streep, lettera aperta ai giornalisti: “Abbiamo bisogno di voi ora più che mai”

Attrice di grande successo, donna dai mille talenti. Questa è Meryl Streep. L’icona di una Hollywood che conta, recentemente ha inviato una lettera al giornale americano Porter. È stata pubblicata nel numero dedicato alle “donne incredibili” che negli ultimi periodi si sono distinte per caparbietà e forza d’animo, in un mondo dove vige la legge del più forte. Un estratto della lettera di Meryl Streep è stata condivisa sui canali social del giornale.

L’attrice ha preso parte a questa celebrazione per ricordare la vicenda della reporter investigativa Daphne Caruana Galizia, morta nell’ottobre del 2017, affermando che “il coraggio è reale e fa paura. Ci vorrebbero più donne come Daphne a questo mondo per far emergere tutta la corruzione che sta strozzando la nostra società” scrive la Streep. E proprio per questo motivo ha elogiato il lavoro dei giornalisti americani che, con grande diligenza, hanno avuto il coraggio di raccontare questa e altre storie di interesse pubblico.

“Abbiamo bisogno di voi, ora più che mai. Il giornalista deve scavare a fondo nella notizia, deve trovare la mina e impedire che vengano calpestate. Ammiro molto chi ha portato alla luce la storia di Daphne. Io personalmente la adoro, è una donna impavida” scrive l’attrice. Sono risapute le cause umanitarie a cui Meryl Streep ha preso parte e, questa lettera aperta al cuore della stampa americana sobillata dal potere di Trump, rappresenta un faro nelle tenebre per la vera informazione giornalistica. “Bisogna proteggere, difendere e ringraziare la stampa di oggi. I giornalisti hanno dei sani principi, sono in difesa della gente e dell’informazione” conclude.