Pomeriggio 5, Elena Morali ha tradito Scintilla? L'ex naufraga finisce in lacrime

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", canta Antonello Venditti in Amici mai, dei versi quest'ultimi che sembrano fare proprio al caso della tormentata love story che vede ancora oggi protagonisti Elena Morali e il comico di Colorado, Scintilla, il cui vero nome è Gianluca Fubelli. Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, è apparsa tra gli ospiti in studio proprio l'ex naufraga de L'Isola dei famosi, Elena, la quale si è lasciata andare ad un inaspettato sfogo sulla pausa di riflessione che ha deciso di concedersi dal suo ultimo compagno.

Da tempo circolavano incessanti rumor su un presunto tradimento inferto dalla Morali al suo fidanzato, ma in realtà la storia dei due vip non si è mai conclusa del tutto ed entrambi hanno deciso di frequentare altre persone. Le loro frequentazioni avute con terzi, tuttavia, avrebbero rafforzato il loro legame, anziché scoraggiarlo fino a demolirlo in maniera definitiva. "Scintilla sa tutto e noi stiamo ancora insieme... - ha rivelato Elena Morali sul conto del suo ritrovato fidanzato-. Quando ci siamo lasciati mi ha detto 'l'unica cosa che non farò mai è sbatterti fuori di casa'". La biondissima 28enne, poi, è finita in lacrime, dinanzi al pubblico di Canale 5. "Sto ricominciando con Scintilla", ha confidato l'ex isolana, che ha inoltre chiarito la sua posizione circa il rapporto che la tiene ancora vincolata al suo ultimo "fuoco di paglia", il produttore televisivo Daniele Di Lorenzo: "Io e Daniele abbiamo iniziato dei progetti di lavoro e li stiamo portando a termine. Scintilla sa tutto e a lui questo va bene. Ma io e Daniele lavoriamo e basta, non c’è altro tra di noi. Il nostro flirt è chiuso". Dunque, dalle ultime dichiarazioni rilasciate dall'ospite a Pomeriggio 5, si evince che Daniele non sia riuscito a subentrare al posto di Scintilla, nel cuore della Morali.