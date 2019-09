Elena Morali smentisce la crisi con Scintilla: "È lontano, ma non ci siamo lasciati..."

Le ultime indiscrezioni sulla relazione tra Elena Morali e il comico Scintilla parlano di una crisi profonda a causa di un presunto tradimento di lei, ma è stata proprio la showgirl a smentire il gossip.

Ospite di Pomeriggio Cinque, la Morali è stata incalzata da Barbara d’Urso che, notando la sua commozione mista a emozione, ha affermato: “ Questa volta vi siete lasciati davvero... ”. La replica di Elena, però, non si è fatta attendere e la compagna – o ex – del comico Gianluca Fubelli ci ha tenuto a smentire la fine della sua storia d’amore, pur lasciando intendere che qualcosa di non bello sia accaduto. “ No...perchè ti aspettavi ci fossimo lasciati? – ha domandato la ragazza, senza riuscire a trattenere un po’ di imbarazzo - . Adesso lui è lontano, però...è in America ”.

Interdetta, Barbara d’Urso ha provato ad investigare sulla reale condizione del rapporto tra Elena Morali e Scintilla, ma lei ha continuato ad essere abbastanza vaga. “ Non è vero che lui è andato via di casa, è casa sua! – ha aggiunto l’ospite di Pomeriggio Cinque - . Ho ancora tutte le mie cose lì a casa sua. Lui è andato via, tornerà... ”. Le spiegazioni della Morali, però, sembra non abbiano convinto del tutto la d’Urso che ha promesso di tornare a parlare del loro amore provando a scendere nei dettagli. Intanto, per smentire il gossip sul loro conto, Scintilla ha pubblicato una Instagram story da Las Vegas indirizzata proprio alla sua Elena: “ Ciao Pisciulina, vinco a Las Vegas e poi torno ”.

Non è la prima volta, tuttavia, che la coppia viene considerata dal gossip "scoppiata": dopo ogni rumors sul loro conto, la Morali e Fubelli si sono sempre mostrati insieme e, anche in questo caso, sembra che la crisi - qualora ci sia stata - sia già passata.