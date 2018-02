Quentin Tarantino risponde alle accuse di Uma Thurman

Quentin Tarantino ha finalmente deciso di rispondere alle accuse di Uma Thurman, quest'ultima protagonista di un grave incidente stradale sul set di "Kill Bill". Il regista ha colto l'occasione di un'intervista per Deadline, esprimendo rammarico per quanto successo.

" Mi ha spezzato il cuore - ha detto il regista statunitense - Oltre a essere uno dei più grandi rimorsi della mia carriera, è uno dei più grandi rimorsi della mia vita. Per una miriade di ragioni. [L'incidente] ha influito su me e Uma per i successivi due o tre anni. Non è che non ci parlassimo, ma la fiducia sì è infranta".

La disavventura in questione riguarda una scena decisamente iconica di "Kill Bill”, quella in cui Uma Thurman attraversa la foresta equatoriale a bordo di una decappottabile celeste. Secondo quanto riferito dalla stessa attrice, il video dell'incidente sarebbe stato tenuto nascosto dalla casa di produzione fino a qualche mese fa, mentre ora è pubblico in Rete. Nel filmato, Thurman guida l'automobile a grande velocità fino a incontrare una curva, per poi schiantarsi rovinosamente contro un albero. L'attrice sembra avesse manifestato i propri timori prima di girare la scena, richiedendo l'aiuto di una stuntwoman, ma il regista si sarebbe rifiutato. Tarantino, tuttavia, ha sottolineato di non aver mai ritenuto di aver forzato la collega nel condurre un'auto poco sicura, poiché aveva controllato personalmente il veicolo, forse sottostimandone i rischi.



In una recentissima intervista al New York Times, l'attrice ha rivelato perché abbia reagito con durezza alle richieste di commento su Harvey Weinstein, nei primi mesi dello scandalo molestie sessuali. Thurman ha infatti rivelato di essere stata molestata a sua volta dal produttore, illustrando poi i fattori che hanno portato al deterioramento del rapporto con Tarantino.

A margine dell'intervista, il regista ha aggiunto di aver voluto raccontare la sua verità, aggiungendo un pezzo al puzzle, dopo l'intervento di Uma e le accuse ricevute da più parti. Al momento, non è dato sapere se la diva di Hollywood risponderà a sua volta.