La Regina affida le chiavi di Buckingham Palace a Kate Middleton

In tutto questo frangente, fra crisi, dissidi e problemi con i Duchi di Sussex, nessuno conosce lo stato d’animo di Kate Middleton. Prima della bomba lanciata da Meghan lo scorso 9 gennaio, i riflettori erano tutti puntati sulla moglie di William. Infatti, come al solito, la Markle ha avuto un tempismo perfetto nell’annunciare il divorzio dalla Corona inglese proprio nel trentottesimo compleanno di Lady Middleton. I festeggiamenti che si sarebbero dovuti svolgere nella dimora dei duchi di Cambridge con pochi amici sono stati rovinati dall’ennesimo colpo di testa dell’attrice e moglie di Harry.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Kate Middleton non si sia minimamente scomposta, anzi avrebbe incoraggiato il marito nel risolvere insieme a Carlo e alla Sovrana la situazione che si è venuta a creare. Forse la duchessa ora può tirare un sospiro di sollievo? Sta di fatto che, durante le feste e prima ancora della bufera scatenata da Meghan, la Middleton è stata bersagliata dalla stampa in cerca di news e indiscrezioni in merito al possibile divorzio tra lei e il Principe. Ora i rumor si sarebbero acquietati, ma anche in quel caso la situazione resta molto complessa e con tanti risvolti inaspettati.

In tutta risposta e per risollevare gli animi, la Regina Elisabetta avrebbe fatto un bellissimo regalo di compleanno a Kate Middleton. È risaputo che la sovrana ha un debole per la moglie del nipote, visto che le due donne in diverse occasioni, sono state viste molto unite, felici e sorridenti. Proprio per questo il regalo di Elisabetta è più un premio per Kate. La sovrana ha regalato alla duchessa le chiavi di Buckingham Palace, in senso figurato, è ovvio. Ha lasciato campo libero a Kate di poter organizzare un party molto importante che è previsto il prossimo 20 Gennaio. La regina ha una cura maniacale per il palazzo reale, ma affidando la gestione alla Middleton di un evento importate, significa che ha grande fiducia per la nuora e di convesso anche per il Principe.

Non si tratta di un party qualsiasi, ma di un summit su gli investimenti tra Inghilterra e Africa. Un evento a cui prenderà parte sia il Presidente Boris Johnson che altre cariche della politica inglese, ma anche imprese, istituzioni e associazioni, così da fortificare le relazioni già esistenti. Questo gesto è molto significativo per Kate: Elisabetta la vede già come una Regina.