La regina Elisabetta II "delusa" dall'annuncio di Harry e Meghan: "Difficile e complicato"

Come tutti i divorzi che si rispettino anche quello tra Harry e Meghan e la famiglia reale si annuncia difficile e tribolato. L'annuncio choc dei duchi di Sussex - che hanno scelto di rinunciare al ruolo di "senior" all'interno della casa dei Windsor per avere una vita più normale, lontana dal palazzo, e con una propria indipendenza finanziaria - non ha trovato il consenso della regina Elisabetta II.

Sua Maestà non sembra aver ben accolto quella che nel Regno Unito è già stata ribattezzata la "Megxit" (tanto per rimanere in tema di Brexit), cioè la decisione del principe Harry e di sua moglie Meghan di rinunciare allo status di reali. Buckingham Palace ha fatto sapere in un comunicato che "comprende il desiderio di un differente approccio ", ma che questo condurrà inevitabilmente a " problemi complicati per la cui soluzione servirà tempo ". Secondo quanto riportato da Jonny Dymond, corrispondente reale per Bbc News, la regina Elisabetta II non sarebbe stata a conoscenza della decisione di Harry e Meghan: " Una fonte di palazzo dice che i membri più anziani della famiglia reale si sentono "feriti" dall'annuncio che Harry e Meghan si ritireranno dai loro attuali ruoli reali. La fonte ha confermato che nessun membro della famiglia reale è stato consultato e che il Palazzo si considera "deluso" ". La decisione di Harry e Meghan di prendere le distanze dagli oneri reali era in una fase iniziale, non stabilita e decisa come la nota dei duchi lascia intendere.

Quella che dunque poteva sembrare una decisione unanime di famiglia appare, ora dopo ora, come un vero e proprio ammutinamento. Che l'intenzione del principe Harry e Meghan Markle fosse quella di allontanarsi il più possibile dalla famiglia era chiaro da tempo. I dissapori - resi pubblici - con il fratello maggiore il principe William, l'eccessiva pressione mediatica su Meghan e la scelta di disconoscere le tradizioni reali, scegliendo di trascorre le festività natalizie lontani dalla Gran Bretagna, non hanno fatto altro che aumentare la frattura tra i duchi di Sussex e la Regina Elisabetta II. Toccherà ora a quest'ultima prendere la situazione in mano, anche se c'è da scommettere che Harry e Meghan porteranno avanti il loro progetto con o senza il benestare dell'anziana sovrana.