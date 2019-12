Meghan e Harry scelgono il Canada per Natale. Una meta "neutra" per non offendere la regina

Il primo Natale del principino Archie Harrison sarà lontano dai Windsor, dal protocollo e dall’Inghilterra, in compagnia di nonna Doria Ragland. Sorprendentemente la scelta dei Sussex non è caduta sugli Stati Uniti, ma bensì sul Canada, seconda patria di Meghan Markle.

La terra canadese è molto cara a entrambi i duchi: il principe Harry l’ha visitata più volte in lungo e in largo, mentre Meghan ha vissuto nella città di Toronto per ben sette anni, quando da attrice era impegnata con le riprese della serie televisiva "Suits". Anche la sua migliore amica, la stilista Jessica Mulroney, vive lì con il marito e i figli.

Il primo ministro Justin Trudeau, amico della coppia, venuto a conoscenza del loro arrivo, ha voluto dare il suo benvenuto: " Principe Harry, Meghan e Archie, vi auguriamo tutti un soggiorno tranquillo e benedetto in Canada. Siete tra amici e siete sempre i benvenuti qui" .

" Si divertono a condividere il calore del popolo canadese e la bellezza del paesaggio con il loro giovane figlio" , riferisce una fonte a Page Six. Ma non è l’unico motivo per cui Meghan e Harry hanno optato per un Natale fuori porta. È stato per la coppia un anno molto difficile. Solo pochi mesi fa il Principe si è mostrato piuttosto fragile e ha anche parlato della distanza che intercorre in questo momento tra lui e il fratello maggiore William. Forse anche per questo i duchi di Sussex hanno deciso di prendersi una pausa di sei settimane da tutti gli impegni ufficiali e una parte di queste vacanze verrà senz’altro trascorsa in Canada, come confermato anche da Buckingham Palace.

Non si conoscono nel dettaglio le tappe di questo viaggio. Secondo alcune indiscrezioni Meghan Markle avrebbe disattivato i tag e i commenti sul profilo Instagram per proteggere la privacy della sua famiglia e donare al piccolo Archie un Natale "normale". Inoltre i Sussex non hanno ancora diffuso la prima "cartolina" natalizia con il primogenito, tanto attesa dai fan della coppia.

La scelta di un paese "neutro" avrà fatto contenta anche la Regina Elisabetta II, che non si sarà vista "preferire" ai parenti americani. L’agenzia Ansa ha riportato che esiste una nota di palazzo che riferisce come la decisione dei duchi di Sussex di passare il Natale lontano da casa sarebbe stata presa in comune accordo con Sua Maestà. Sicuramente non era stato previsto il ricovero improvviso del duca di Edimburgo, Filippo. Per il momento le sue condizioni di salute sembrano fortunatamente stazionarie e probabilmente nessuno sarà costretto a interrompere le vacanze natalizie prima del tempo.