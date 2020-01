La lite tra William e Harry è "reale e molto dura da superare"

Tom Bradby, giornalista ed amico del principe Harry, è stato ospite alla puntata dell'8 gennaio di Good Morning Britain. Come riporta l'Express, rispondendo alle domande del conduttore Piers Morgan, Bradby ha affrontato lo spinoso argomento della lite tra il principe William e il fratello Harry.

Lo scorso ottobre ITV ha mandato in onda un documentario sul tour in Africa di Harry e Meghan Markle, durante il quale Bradby ha seguito ed intervistato la coppia, che si è aperta riguardo alle difficoltà di vivere una vita sotto i riflettori. Nel corso dell'intervista, il cronista ha domandato al duca di Sussex del rapporto in crisi con il fratello, di cui si vociferava da tempo. Ed Harry aveva candidamente ammesso che sì, una spaccatura c’era effettivamente stata, ma che tra fratelli sono cose che succedono.

Nella puntata di Good Morning Britain, Piers Morgan è tornato sull’argomento, chiedendo al suo ospite: “ È stato un documentario davvero ben riuscito, in termini di notizie, questa lite con William è chiaramente vera. C’è davvero un problema tra di loro. Credi che quest’anno si risolverà?” . “ C’è tanta gente che lo vorrebbe”, ha risposto Bradby, aggiungendo: “ Compresi i due fratelli, che vorrebbero tornare uniti come prima”.

Il giornalista ha proseguito sottolineando come in una famiglia come quella reale, sia difficile conciliare le ambizioni con le relazioni personali. " Con un po’ di fortuna si riuniranno. Ma si sa, nella famiglie le cose accadono, le parole si dicono. In una famiglia come la loro ognuno ha le sue ambizioni, i suoi desideri da bilanciare. E può essere molto dura” . Il principe Harry ha raccontato del raffreddamento del suo rapporto con il fratello maggiore durante il viaggio in Africa, confermando i rumors che circolavano da tempo. “ Non ci vediamo più come prima, perché siamo entrambi impegnati. Ma ci vogliamo davvero bene e la maggior parte delle dicerie sono create dal nulla. Ma come ho detto, siamo fratelli. Ci sono giorni buoni e giorni meno buoni”.