Temptation Island Vip 2: a sorpresa arrivano Alex Belli e Delia Duran?

L'uscita di Ciro Petrone da "Temptation Island Vip 2" ha rimescolato le carte nell’”Isola delle tentazioni”. La nostalgia della fidanzata per lui è stata una “tentazione” troppo forte, e nonostante i rocamboleschi impedimenti della sicurezza, il “pisellino” del film “Gomorra”, ha messo la quarta superando i blocchi e raggiungendo il villaggio delle fidanzate per riabbracciare Federica che, invece, al contrario aveva tutte le intenzioni di mettere alla prova il loro rapporto.

Questo ha significato la squalifica della coppia, che non ha avuto neanche il tempo di assaporare le delizie dei due villaggi, né le tentazioni dei single. In ogni caso, con la loro uscita di scena si è aperta una falla nel programma condotto da Alessia Marcuzzi che si è ritrovato con due concorrenti in meno solo alla prima puntata.

Ma gli autori sono subito corsi ai ripari, e c’è da dire che in questo caso la “pezza, si è rivelata migliore del buco, perché a scendere in campo (almeno al 90%) salvo cambiamenti dell’ultimo minuto sono Alex Belli e la sua nuova fidanzata Delia Duran.

I due, bellissimi, innamoratissimi, nonostante le polemiche della ex di Belli, Mila Suarez che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, da voci abbastanza confermate, hanno già messo piede nell’isola, dove gli equilibri saranno nuovamente rimescolati.

Intanto per i caratteri davvero peperini dei due, e per quel fascino che di sicuro li renderà molto appetibili ai vari tentatori e tentatrici. I due, c’è da dire, erano già stati dati per certi nel cast ufficiale qualche mese fa, poi per cambiamenti dell’ultimo minuto scartati, proprio come un’altra coppia quella formata da Corinne Clery e dal giovane fidanzato Angelo Costabile o quella del figlio di Pippo Franco, Gabriel e della fidanzata Silvia Tirado.

Così quando Ciro Petrone si è imbarcato insieme a Federica Caputo per tornare nella terraferma, Alex Belli e Delia sono invece salpati (almeno così pare) verso l’isola pronti a separarsi per poi, nel caso, ricongiungersi più innamorati che mai.

In ogni caso potrebbero esserci anche altre sorprese, perché in queste ore di nomi se ne stanno facendo molti e vuoi vedere che alla fine nel programma arriverà una coppia che non è mai stata nominata? L’effetto sorpresa sarebbe pazzesco… E per saperlo non manca molto basta aspettare la prossima puntata.