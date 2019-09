Ciro Petrone e Federica Caputo fuori da Temptation Island Vip: lui ha violato le regole

La prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip è partita con una eliminazione inaspettata per la coppia composta da Ciro Petrone e Federica Caputo.

I due sono stati costretti ad abbandonare il programma a causa di una violazione del regolamento da parte dell’attore che, desideroso di rivedere la compagna dopo aver trascorso solo alcuni giorni rinchiuso nel resort sardo, ha prima richiesto – invano - un falò di confronto immediato, e poi ha fatto irruzione nel villaggio delle fidanzate eludendo la security. Un gesto inaspettato quanto irrispettoso nei confronti della produzione del programma, che ha costretto Alessia Marcuzzi ad intervenire per comunicare loro l’uscita immediata da Temptation Island Vip.