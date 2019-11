Uomini e donne, Juan Luis Ciano si fa bello per Gemma Galgani

Da molti giorni è al centro dell'attenzione mediatica per essere entrato a far parte del parterre maschile di Uomini e donne, nelle vesti di neo pretendente di Gemma Galgani. E, nelle ultime ore, Juan Luis Ciano ha diviso l'opinione del web, per via di un suo nuovo video condiviso su Instagram, che lo immortala mentre affida i capelli nelle mani del suo barbiere di fiducia, Sasà Cané. Il videofilmato condiviso dal nuovo volto di Canale 5 con i follower ha, in poco tempo, fatto incetta di like e commenti. Ma per il cavaliere di Uomini e donne, che vive a Sant'Antimo (Napoli) ed è di origini venezuelane, non mancano, tuttavia, le prime critiche del web.

"Sasà, vedi un po' per cortesia le basette... -dichiara il nuovo cavaliere di Uomini e donne nel suo ultimo video condiviso su Instagram-, perchè voglio che Gemma mi trovi impeccabile.. Ciao Gemma, amore! ". E il videomessaggio social divulgato da Juan Luis Ciano non finisce qui. Perché, poi, il cavaliere passa a presentare al web il suo barbiere: "Lui è Sasà Cané, come si dice a Napoli 'è robba bona'''.

Intanto, molti utenti si sono mobilitati a riportare dei commenti sotto l'ultimo post di Ciano, su Instagram. "Mi fai ridere...-ha scritto senza freni una hater-, ma poi perché non rispondi a nessuno? Gli altri del trono over commentano. Non è gestito da te il profilo? Ma...certo che sei molto coraggioso e di stomaco forte ahahahah". "Mio Dio sei proprio preso male, peggio di Gemma! -è il commento al vetriolo di un altro utente-. Non voglio pensare alla prossima puntata!". E non mancano neanche messaggi di difesa destinati alla dama torinese Galgani, che Ciano intende frequentare: "Io ho una grande stima per Gemma e la trovo veramente una donna di classe, perché la criticate cavolo?!". I summenzionati messaggi pubblicati in rete seguono ad una particolare puntata del trono Over - andata in onda questa settimana- nella quale Juan ha confermato a Uomini e donne una sua corteggiatrice di nome Paola. Una decisione, quella maturata dal cavaliere di Napoli, che ha provocato l'ira di Gemma Galgani. Di tutta risposta, infatti, la dama torinese ha lasciato lo studio, per poi lasciarsi andare ad un pianto liberatorio nel backstage del programma.

Juan Luis Ciano new entry al dating-show di Uomini e donne

Dagli ultimi messaggi spesi in rete per Juan Luis Ciano, trapela che c'è chi tra i telespettatori, proprio come l'opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari non crede che il cavaliere ricambi il sentimento nutrito da Gemma Galgani.

Tralasciando la sua discussa condotta assunta in tv, in una recente intervista concessa a Uomini e donne magazine, il nuovo volto del dating-show di Maria De Filippi ha confidato alcuni particolari struggenti della sua vita, tra cui i diversi lutti familiari subiti nel corso degli anni. "Ho perso mia sorella per un mieloma e mia figlia Elena -ha fatto sapere Juan-, la primogenita, a venticinque anni in un incidente stradale. Tutte queste esperienze dolorose mi hanno distrutto: è dura risalire la corrente alla mia età".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale, su Facebook?